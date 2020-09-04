11:02
USD 78.69
EUR 93.10
RUB 1.04
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 сентября

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164054/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане вновь дорожает и приблизился к 79 сомам
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 августа
Сом падает. С начала недели доллар в Кыргызстане подорожал еще на 60 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 августа
Популярные новости
Верхненарынский каскад ГЭС готова строить отечественная компания Верхненарынский каскад ГЭС готова строить отечественная компания
Кыргызские ГЭС. Как модернизируют Токтогулку и&nbsp;почему не&nbsp;строят новые мощности Кыргызские ГЭС. Как модернизируют Токтогулку и почему не строят новые мощности
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;августе налогов собрано на&nbsp;1,2 миллиарда сомов больше плана В Кыргызстане в августе налогов собрано на 1,2 миллиарда сомов больше плана
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;1&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Бизнес
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
4 сентября, пятница
10:53
Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК
10:51
Фонд «Общее дело» сформировал в Кыргызстане 58 команд наблюдателей за выборами
10:31
Сооронбай Жээнбеков в топ-10 политиков, которым доверяют. Социологический опрос
10:30
В Бишкеке завершили реконструкцию сквера имени Горького
10:05
Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц