Доллар в Кыргызстане вновь дорожает и приблизился к 79 сомам

После небольшого затишья доллар в Кыргызстане снова начал дорожать и приблизился к отметке в 79 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 78,35-78,5 сома, а продают по 78,8-79 сома. За сутки она выросла в цене на 60-70 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 78,2646 сома (рост — на 0,04 процента).

А вот российский рубль, наоборот, немного упал в цене. Сегодня его покупают по 1,032-1,04 сома, а продают — 1,055-1,064 сома. Официальный курс при этом составляет 1,0597 сома (падение — на 0,32 процента).