11:11
USD 77.96
EUR 92.17
RUB 1.05
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 августа

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163227/
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 августа
К выходным доллар в Кыргызстане вновь превысил отметку в 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 августа
За выходные доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 августа
Доллар в Кыргызстане превысил отметку 78 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 августа
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;22&nbsp;августа. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 22 августа. Сколько денег семья тратит на еду
К&nbsp;выходным доллар в&nbsp;Кыргызстане вновь превысил отметку в&nbsp;78&nbsp;сомов К выходным доллар в Кыргызстане вновь превысил отметку в 78 сомов
Приток денежных переводов от&nbsp;мигрантов растет второй месяц подряд Приток денежных переводов от мигрантов растет второй месяц подряд
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;21&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 августа
Бизнес
С&nbsp;новым ботом! С новым ботом!
Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от&nbsp;KICB! Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!
Сколько накопил&nbsp;бы Гарри Поттер на&nbsp;депозите в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; за&nbsp;четыре года? Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020 Мобильный оператор О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020
25 августа, вторник
11:05
В Бишкеке возобновили работу районные центры по сбору биометрических данных В Бишкеке возобновили работу районные центры по сбору б...
10:41
Каждый пятый ученик в школах Бишкека из социально уязвимой семьи
10:26
Мужчину, избившего и ограбившего жительницу села Октябрь, искали полгода
10:19
Выборы-2020. ГКНБ просят начать проверку нарушений партией «Кыргызстан»
10:12
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 августа