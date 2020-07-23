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Экономика

Кадамжайский сурьмяный комбинат признан банкротом. Нужен инвестор

Решением Верховного суда Кадамжайский сурьмяный комбинат признан банкротом. Об этом сообщил председатель центрального комитета горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, приказом департамента по делам банкротства запущена процедура ликвидации, спецадминистратором назначен Муса Манапбаев. Создана ликвидационная комиссия. На сегодня комбинат имеет кредиторскую задолженность перед Социальным фондом, Налоговой службой, ОАО «Ошэлектро», по зарплате перед работниками на 542 миллиона 125 тысяч сомов. Есть и дебиторская задолженность в 292 миллиона 550 тысяч сомов.

«Трудовой коллектив во главе с председателем профкома Турдакуном Шамшиевым требуют проведения процесса банкротства и восстановления предприятия путем привлечения инвесторов. И уже за счет новых собственников погасить кредиторскую задолженность. Но никак не посредством продажи основных средств, имущества, оборудования, транспортных средств, земли, помещений. Местные власти, спецадминистратор и департамент также придерживаются этой позиции», — рассказал Эльдар Таджибаев.

Сейчас объектом интересуются китайские инвесторы, а также российские компании, которые имеют и свою сырьевую базу. По мнению Турдакуна Шамшиева, помимо основной производственной деятельности по выпуску сурьмы возможна наладка и запуск дополнительных производственных площадок, в том числе по производству строительных материалов, в частности железобетонной продукции».

Профсоюзный комитет также потребовал на первом этапе обеспечить работой от 130 до 150 человек.

«В течение года нужно довести среднюю зарплату до средней в горнорудной отрасли. А это около 23 тысяч сомов. В течение трех лет полностью возобновить производство и довести штатную численность до 500 человек. Профсоюзный комитет ведет общественный контроль за соблюдением законности при проведении банкротства и недопущению разворовывания комбината. Не менее важно сохранение уровня социальной защищенности работников — деятельность санатория-профилактория, социальные выплаты и материальная помощь по различным основаниям согласно коллективному договору», — заключил Эльдар Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/160420/
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