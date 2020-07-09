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Экономика

За неделю в Кыргызстане оформлено более 11 тысяч электронных счетов-фактур

В течение одной недели предприниматели в Кыргызстане оформили 11 тысяч 927 электронных счетов-фактур (ЭСФ) с применением электронной подписи в установленном порядке. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, за семь дней в информационной системе «Электронный счет-фактура» зарегистрировался 5 тысяч 71 предприниматель.

«Применение ЭСФ — новая процедура, введенная на территории КР с 1 июля 2020 года в рамках фискализации налоговых процедур и реализации концепции цифрового развития «Санарип Кыргызстан». Одно из ключевых преимуществ ЭСФ заключается в повышении оперативности документооборота, упрощении налоговых процедур с возможностью снизить канцелярские и почтовые расходы предпринимателей», — отметили в Налоговой службе.

На обязательное использование электронных счетов-фактур необходимо перейти всем плательщикам НДС, импортерам и экспортерам товаров в КР. Серии и номера счетов-фактур, присвоенные ранее, можно признать недействительными в налоговых органах по месту налоговой регистрации в срок до 25 августа 2020 года.

Для того чтобы начать применение электронных счетов-фактур, необходимо зайти на специальный портал, подать подписанное электронной подписью онлайн-заявление на регистрацию в информационной системе, после чего можно пользоваться электронными счетами-фактурами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158846/
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