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Экономика

Несколько проектов по фискализации налогов начали работать в Кыргызстане

С 1 июля запустили проекты в рамках фискализации налоговых процедур. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, внедрены такие компоненты, как электронные счета-фактуры, автоматизированная система управления автозаправочной станцией, электронная товаротранспортная накладная.

Теперь плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров переходят на обязательное применение электронных счетов-фактур. Для этого надо зайти на портал, подать подписанное электронной подписью онлайн-заявление на регистрацию в информационной системе. После можно пользоваться электронными счетами-фактурами.

С сегодняшнего дня автозаправочные станции, в том числе автомобильные газозаправочные и газонаполнительные компрессорные станции начнут работать с автоматизированной системой управления. Особенностью новой системы является ее последующая обязательная интеграция с ККМ-онлайн. Фактически стала невозможной заправка топлива клиенту без оплаты и выхода кассового чека, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС.

При отпуске нефтепродукта на АЗС система позволит передавать информацию на сервер Налоговой службы в режиме реального времени.

С 1 июля 2020 года субъекты предпринимательства, занимающиеся добычей, производством, импортом и реализацией нефти и нефтепродуктов, при отгрузках начнут оформлять через информационную систему ГНС электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Документ будет содержать сведения о нефти и нефтепродукте, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные сведения.

«Проекты внедряются в рамках фискализации налоговых процедур и концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан 2019-2023». Они являются важным компонентом в борьбе с теневой экономикой и призваны оптимизировать сервисное обслуживание ГНС, защищать интересы налогоплательщиков, открывать доступ к современным цифровым инструментам, способствовать созданию благоприятных условий для развития бизнеса», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157920/
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