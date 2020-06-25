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Экономика

С 1 июля Кыргызстан переходит на электронные счета-фактуры

Первого июля начинается переход на обязательное применение электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, плательщикам НДС, импортерам и/или экспортерам товаров в срок до 25 августа 2020 года следует обратиться в налоговый орган по месту налоговой регистрации для признания недействительными ранее присвоенных серий и номеров счетов-фактур. Такую процедуру необходимо сделать в связи с тем, что с 1 июля текущего года они переходят на обязательное применение электронных счетов-фактур.

Для полномасштабного применения электронных счетов-фактур необходимо зайти на портал, подать подписанное электронной подписью онлайн-заявление на регистрацию в информационной системе. После этого можно будет пользоваться электронными счетами-фактурами.

При этом до 1 июля на www.testesf.salyk.kg можно использовать тестовую площадку для обучения и пробных оформлений электронных счетов-фактур.

«Налогоплательщики, планирующие начать применение электронных счетов-фактур, могут ознакомиться с руководством пользователя информационной системы, форматом пакетных загрузок/выгрузок, другими необходимыми материалами, в том числе разъяснениями в форме вопроса-ответа, на сайте ГНС в разделе «Электронный счет-фактура», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157386/
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