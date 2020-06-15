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Экономика

Бизнес-омбудсмен обсудил с вице-премьером жалобы предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит провел встречу с вице-премьер-министром Эркином Асрандиевы. Об этом сообщили в пресс-службе защитника бизнеса.

В ходе встречи подняты вопросы о поддержке предпринимательской среды в республике. Обсуждены старт и промежуточные результаты деятельности института бизнес-омбудсмена, характер и тенденции поступающих жалоб и обращений предпринимателей, ход рассмотрения полученных жалоб.

«Отдельно затронуты принимаемые меры поддержки предпринимательства со стороны правительства в условиях пандемии COVID-19 и восстановления бизнес-активности при выходе из режима ЧП. Бизнес-омбудсмен внес свои предложения и рекомендации по вопросу поддержки инвесторов, улучшения инвестиционного климата и упрощения условий ведения бизнеса. Стороны обговорили дальнейшие меры по укреплению сотрудничества в сфере защиты прав, свобод и законных интересов предпринимателей и представителей бизнеса», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156020/
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