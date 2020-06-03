11:46
USD 73.52
EUR 82.13
RUB 1.07
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 июня

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154620/
просмотров: 884
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 мая
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 74 сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 мая
Падение продолжается. Доллар сегодня стоит ниже 74 сомов
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;30&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;1&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июня
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;30&nbsp;мая. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 30 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и&nbsp;ощутимые меры поддержки Аскар Сыдыков: Бизнесу нужны более быстрые и ощутимые меры поддержки
Бизнес
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
3 июня, среда
11:39
Общественный транспорт между регионами и внутренние авиарейсы запустят 5 июня Общественный транспорт между регионами и внутренние ави...
11:35
В правительстве рассказали, зачем встречались с представителями «Скай Мобайла»
11:29
В июне ожидают прибытие иностранных специалистов в Кыргызстан
11:22
Верховный суд полностью оправдал Молдомусу Конгантиева
11:22
Журналист «Азаттыка» ответил на заявления ГКНБ о взятке от Айеркена Саймаити