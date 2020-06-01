Взаимная торговля несырьевыми товарами в ЕАЭС растет

Взаимная торговля несырьевыми неэнергетическими товарами в Евразийском экономическом союзе выросла в первом квартале 2020 года до $9,1 миллиарда, или на 2,8 процента. Такая информация содержится в аналитическом исследовании торгового блока Евразийской экономической комиссии.

Выросли показатели по всем товарным группам, кроме металлопродукции. Например, торговля продукцией машиностроения, доля которой в структуре продаж союза составляет 26,5 процента, увеличилась на 0,5 процента. Торговля продовольственными товарами — на 6,6 процента, химической продукцией — на 1,6 процента.

Несырьевой неэнергетический экспорт ЕАЭС в третьи страны снизился на 8,2 процента.

Наиболее существенно уменьшился экспорт металлопродукции — на 19,6 процента. Экспорт в третьи страны продовольствия продемонстрировал рост на 15,9 процента. Машиностроение (доля 9,3 процента) выросло на 0,3 процента.

«Если в стоимостном выражении торговля внутри ЕАЭС на фоне конъюнктуры рынка и ценовых условий, скорее всего, уйдет в отрицательную зону, то физические объемы поставок продолжат расти в отличие от внешнего контура», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.