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Экономика

Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 74 сома

Доллар в Кыргызстане продолжает падать. Его курс опустился ниже 74 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 72,9-73,2 сома, а продают — по 73,6-73,9 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке 74,075 сома (рост — на 0,58 процента).

С начала мая доллар в Кыргызстане подешевел на 5,2 сома.

Всего за сутки доллар потерял в цене 60-80 тыйынов. В итоге курс вернулся на отметку, на которой он был неделю назад.

Российский рубль остается относительно стабильным. Сегодня его покупают по 1,015-1,025 сома, а продают — по 1,04-1,06 сома. Официальный курс составляет 1,0412 (рост — на 1,62 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153899/
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