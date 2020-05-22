Падение продолжается. Доллар сегодня стоит ниже 74 сомов

Доллар в Кыргызстане продолжает стремительно падать. За последние сутки он опустился ниже отметки в 74 сома.

Сегодня американскую валюту покупают по 73-73,2 сома, а продают — по 73,7-73,8 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком в 75,0293 сома (падение — на 0,88 процента).

С начала мая доллар в Кыргызстане подешевел на 5,2 сома.

За сутки валюта потеряла в цене еще 70 тыйынов. А с начала недели и вовсе снизилась в цене сразу на 3,3 сома.

Российский рубль при этом тоже немного потерял в цене за последние сутки. Сегодня его покупают по 1,01-1,025 сома, а продают — по 1,045-1,055 сома. Официальный курс составляет 1,0579 (рост — на 1,1 процента).