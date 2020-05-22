10:18
USD 75.03
EUR 82.33
RUB 1.06
Экономика

Падение продолжается. Доллар сегодня стоит ниже 74 сомов

Доллар в Кыргызстане продолжает стремительно падать. За последние сутки он опустился ниже отметки в 74 сома.

Сегодня американскую валюту покупают по 73-73,2 сома, а продают — по 73,7-73,8 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком в 75,0293 сома (падение — на 0,88 процента).

С начала мая доллар в Кыргызстане подешевел на 5,2 сома.

За сутки валюта потеряла в цене еще 70 тыйынов. А с начала недели и вовсе снизилась в цене сразу на 3,3 сома.

Российский рубль при этом тоже немного потерял в цене за последние сутки. Сегодня его покупают по 1,01-1,025 сома, а продают — по 1,045-1,055 сома. Официальный курс составляет 1,0579 (рост — на 1,1 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153515/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 мая
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 75 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 мая
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 76 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 мая
Доллар снова штормит. За сутки он подешевел на 60 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 мая
Доллар в Кыргызстане вновь вернулся на отметку в 77 сомов
Популярные новости
1&nbsp;июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности 1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности
Скандал вокруг приобретения радиочастот&nbsp;&mdash; это пример настоящей диверсии Скандал вокруг приобретения радиочастот — это пример настоящей диверсии
Доллар снова штормит. За&nbsp;сутки он&nbsp;подешевел на&nbsp;60&nbsp;тыйынов Доллар снова штормит. За сутки он подешевел на 60 тыйынов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 мая
Бизнес
Стипендии на&nbsp;обучение в&nbsp;Кыргызско-Германском институте INAI.kg Стипендии на обучение в Кыргызско-Германском институте INAI.kg
Акция! В&nbsp;Центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom скидки на&nbsp;номера до&nbsp;70&nbsp;процентов Акция! В Центрах продаж и обслуживания MegaCom скидки на номера до 70 процентов
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
22 мая, пятница
10:11
В Кыргызстане за сутки от коронавируса выздоровели 20 человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса выздоровели 20 ч...
10:09
В Республиканской инфекционной больнице три медика заразились COVID-19
10:09
В Кыргызстане зарегистрировали 37 новых случаев коронавируса. Всего — 1350
10:04
Падение продолжается. Доллар сегодня стоит ниже 74 сомов
09:55
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 мая