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Экономика

Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 75 сомов

Доллар в Кыргызстане продолжает стремительно дешеветь. За последние сутки он опустился ниже отметки в 75 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 73,8-74,1 сома, а продают — по 74,4-74,8 сома. Всего за сутки она подешевела сразу на 1-1,2 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 75,6946 сома (падение — на 0,58 процента).

С начала месяца доллар в Кыргызстане подешевел на 4,5 сома.

Российский рубль при этом остается относительно стабильным. Его покупают по 1,02-1,035 сома, а продают — по 1,045-1,06 сома. Официальный курс составляет 1,0464 сома (падение — на 0,5 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153416/
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