13:51
USD 75.69
EUR 82.83
RUB 1.05
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 мая

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153414/
просмотров: 1207
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 75 сомов
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 76 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 мая
Доллар снова штормит. За сутки он подешевел на 60 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 мая
Доллар в Кыргызстане вновь вернулся на отметку в 77 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 мая
Обратный тренд. За последние сутки доллар в Кыргызстане немного подорожал
Популярные новости
1&nbsp;июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности 1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности
Скандал вокруг приобретения радиочастот&nbsp;&mdash; это пример настоящей диверсии Скандал вокруг приобретения радиочастот — это пример настоящей диверсии
Доллар снова штормит. За&nbsp;сутки он&nbsp;подешевел на&nbsp;60&nbsp;тыйынов Доллар снова штормит. За сутки он подешевел на 60 тыйынов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;17&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 мая
Бизнес
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
21 мая, четверг
13:47
Генпрокурор объяснил, почему до сих пор не конфисковали имущество Аскара Шадиева Генпрокурор объяснил, почему до сих пор не конфисковали...
13:36
Незаконное обогащение. Генпрокуратуре предложили сотрудничать с активистами
13:17
Генпрокурор: Все дела по продаже частот вновь расследуются
13:01
Айт намаз в честь Орозо в Кыргызстане проводить не будут
12:56
Всем помогают родители. Генпрокурор рассказал о зарплате сотрудников