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Экономика

Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 76 сомов

Доллар в Кыргызстане продолжает штормить. С начала недели он стремительно дешевеет и уже опустился ниже отметки в 76 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 75,1-75,4 сома, а продают — по 75,75-75,9 сома. За сутки она потеряла в цене 60 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 76,1379 сома (падение — на 0,64 процента).

Российский рубль также немного потерял в цене. Сегодня его покупают по 1,025-1,04 сома, а продают — по 1,055-1,06 сома. Официальный курс составляет 1,0517 сома (рост — на 0,16 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153297/
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