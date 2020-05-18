10:23
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 мая

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153077/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 мая
Доллар в Кыргызстане вновь вернулся на отметку в 77 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 мая
Обратный тренд. За последние сутки доллар в Кыргызстане немного подорожал
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 мая
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки 77 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 мая
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел сразу на 70 тыйынов
Популярные новости
Секвестированный бюджет. На&nbsp;что будет жить Кыргызстан Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан
Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать
Секвестирование бюджета. На&nbsp;чем будет экономить государство Секвестирование бюджета. На чем будет экономить государство
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;15&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 мая
Бизнес
Быстрая помощь при температуре у&nbsp;детей Быстрая помощь при температуре у детей
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom поздравил кыргызстанок с&nbsp;Международным днем матери MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
18 мая, понедельник
10:22
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 миллиона человек Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 мил...
10:20
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели 23 человека
10:15
В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
10:10
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились еще четыре медика
09:58
В парке Бишкека сотрудник милиции направлял оружие в людей и стрелял в воздух