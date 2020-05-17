10:02
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 мая

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153011/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане вновь вернулся на отметку в 77 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 мая
Обратный тренд. За последние сутки доллар в Кыргызстане немного подорожал
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 мая
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки 77 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 мая
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел сразу на 70 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 мая
Популярные новости
За&nbsp;сутки доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел на&nbsp;1&nbsp;сом За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом
Секвестированный бюджет. На&nbsp;что будет жить Кыргызстан Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать
Бизнес
Быстрая помощь при температуре у&nbsp;детей Быстрая помощь при температуре у детей
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom поздравил кыргызстанок с&nbsp;Международным днем матери MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
17 мая, воскресенье
09:47
Из Москвы в Бишкек вернулся 161 кыргызстанец Из Москвы в Бишкек вернулся 161 кыргызстанец
09:47
В Кыргызстане растет число ВИЧ-инфицированных
09:40
За три дня мэрия оштрафовала нарушителей карантина на 228 тысяч сомов
09:31
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 мая
09:25
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
16 мая, суббота
23:05
Семь необычных машин. Некоторые не нашли себе подходящее авто и сделали его сами