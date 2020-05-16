10:33
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 мая

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152938/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане вновь вернулся на отметку в 77 сомов
Обратный тренд. За последние сутки доллар в Кыргызстане немного подорожал
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 мая
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки 77 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 мая
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел сразу на 70 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 мая
Популярные новости
За&nbsp;сутки доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел на&nbsp;1&nbsp;сом За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом
Секвестированный бюджет. На&nbsp;что будет жить Кыргызстан Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
Секвестирование бюджета. На&nbsp;чем будет экономить государство Секвестирование бюджета. На чем будет экономить государство
Бизнес
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ! O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ!
MegaCom увеличивает мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощности и охват сети 4G
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
16 мая, суббота
10:26
Среди зараженных коронавирусом трое — водители большегрузных машин Среди зараженных коронавирусом трое — водители большегр...
10:21
Из больниц Кыргызстана выписаны 6 врачей, излечившиеся от COVID-19
10:16
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона человек
10:13
В Кыргызстане еще 38 человек излечились от коронавируса
10:11
В Кыргызстане за сутки выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом