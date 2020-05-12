10:39
USD 78.00
EUR 84.38
RUB 1.06
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 мая

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152530/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 мая
С начала недели доллар в Кыргызстане подешевел на 70 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 мая
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 30 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 мая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 мая
Популярные новости
Международный валютный фонд выделил Кыргызстану еще $121,1 миллиона Международный валютный фонд выделил Кыргызстану еще $121,1 миллиона
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 мая
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;мая. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 9 мая. Сколько денег семья тратит на еду
За&nbsp;сутки доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел на&nbsp;30&nbsp;тыйынов За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 30 тыйынов
Бизнес
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
12 мая, вторник
10:36
В Кыргызстане коронавирус обнаружен у 14 беременных В Кыргызстане коронавирус обнаружен у 14 беременных
10:27
Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 75 тысяч человек
10:25
В Кыргызстане от коронавируса вылечился за сутки 21 человек
10:23
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 мая
10:19
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом