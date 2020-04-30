Бизнес-омбудсмен за освобождение предпринимателей от обязанности брать пропуска

Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит обратился в правительство и Жогорку Кенеш с просьбой освободить от обязанности получения индивидуальных пропусков сотрудников предприятий и субъектов предпринимательства, чья деятельность разрешена с 1 мая 2020 года.

По мнению главного защитника малого бизнеса, это позволит упростить деятельность предпринимателей, оптимизировать работу комендатур по выдаче пропусков и нейтрализовать возможные коррупционные риски.

Бизнес-омбудсмен предлагает внедрить упрощенный порядок пересечения санитарно-карантинных блокпостов на въездах/выездах с территорий, где введено чрезвычайное положение, для сотрудников предприятий и субъектов предпринимательства.

«Таким решением могло бы быть получение одного пропуска на компанию с последующей выдачей справок либо иных документов, удостоверяющих, что лицо является работником компании, получившей пропуск. Эта мера позволит значительно упростить деятельность предпринимателей и окажет положительное влияние на способность бизнес-субъектов быстро и эффективно возобновить свою деятельность», — отмечает Робин Орд-Смит.

Он подчеркивает, что любые сложности, преграды и проволочки в данном процессе могут негативно отразиться на восстановлении предпринимательской среды и экономики страны.