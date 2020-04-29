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Экономика

Секвестированный бюджет почти готов. Сумму сокращения расходов не называют

«Я пока не назову точную цифру, потому что сейчас завершается разработка секвестированного бюджета», — заявил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, в ближайшие дни он будет рассмотрен на заседании правительства и утвержден. Потом кабмин будет защищать новый проект бюджета в парламенте.

«Только после прохождения этих процедур мы можем озвучивать цифры. Но там предусмотрено существенное сокращение расходов. В первую очередь это коснулось капитальных вложений. Из этой статьи планируется оставить только некоторые суммы, связанные с цифровизацией, реформированием судебной системы, ремонтом дорог, ирригацией, обеспечением чистой водой. Остальные все капвложения секвестированы. Существенное секвестирование осуществляется по статье на приобретение товаров и услуг», — рассказал Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151416/
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