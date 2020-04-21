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Экономика

Средства на строительство дороги Бишкек — Кара-Балта в Кыргызстане есть

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом строительства автодороги Бишкек — Кара-Балта. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

«Я вижу, что есть отставание в графике. Виной тому пандемия, которая остановила многие проекты не только у нас в стране, но и во всем мире. Сейчас необходимо поэтапно возвращаться в прежнее русло, продолжая работу над ранее начатыми проектами. С окончанием карантина дорожный трафик существенно увеличится. Именно поэтому все сложные работы необходимо выполнить сейчас, когда движение не такое интенсивное. Средства для завершения данной стратегической автодороги у нас есть», — сказал дорожникам Мухаммедкалый Абылгазиев.

В рамках реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта уложено асфальтобетонное покрытие: органоминеральный слой на 29,4 километра дороги и нижний слой на 23 километрах, каждый из них толщиной в 9 сантиметров.

Строительные работы освоены на $31,6 миллиона и выполнены на 45 процентов.

Участок Бишкек — Кара-Балта реабилитируется в рамках проекта «Улучшение транспортного коридора Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 3 (автомобильная трасса Бишкек — Ош, фаза 4)».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150730/
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