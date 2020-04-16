11:02
USD 79.69
EUR 87.12
RUB 1.08
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных данных следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150263/
просмотров: 813
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане снова достиг отметки в 80 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 апреля
Пандемия коронавируса. Что ждет экономику Кыргызстана
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 апреля
За два дня доллар в Кыргызстане подешевел на 2 сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 апреля
Популярные новости
Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис
Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ
Экономика в&nbsp;условиях режима ЧП. Темир Сариев о&nbsp;том, как выходить из&nbsp;ситуации Экономика в условиях режима ЧП. Темир Сариев о том, как выходить из ситуации
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
Бизнес
Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в&nbsp;современных реалиях Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
16 апреля, четверг
11:00
Часть застрявших за границей кыргызстанцев обещают вернуть на родину до лета Часть застрявших за границей кыргызстанцев обещают верн...
10:33
Проблем с лекарствами у онкопациентов не будет, заверили в Минздраве Кыргызстана
10:26
Еще 2 тысячи анализов не проверены на COVID-19
10:23
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек
10:20
Коронавирус в Кыргызстане. Из стационаров выписали еще 13 пациентов