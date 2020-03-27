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Экономика

Впервые с 2016 года Centerra Gold выплатит дивиденды Кыргызстану

Centerra Gold Inc. (доля Кыргызстана 26,4 процента) впервые со второй половины 2016 года объявила о выплате дивидендов. Об этом сообщается на сайте ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что дивиденды составят 0,04 канадских доллара на обыкновенную акцию. Общий объем дивидендов — 11,75 миллиона канадских долларов, или $8,2 миллиона по текущему курсу.

Кыргызстан как владелец 77,4 миллиона акций Centerra Gold должен получить порядка $2,2 миллиона.

«Дивиденды будут выплачиваться 22 апреля акционерам, зарегистрированным на 7 апреля 2020 года. Centerra Gold продолжает внимательно и активно отслеживать развивающуюся ситуацию, связанную с COVID-19, и ее влияние на бизнес компании. В будущем в дополнение к другим факторам, которые совет директоров обычно рассматривает в связи с объявлением дивидендов, ей необходимо тщательно рассмотреть вопрос о том, могут ли изменения, связанные с COVID-19, повлиять на программу дивидендов», — говорится в сообщении.

В соответствии с дивидендной политикой Centerra Gold дата и размер дивидендов должны определяться советом директоров время от времени на основании результатов деятельности, денежных потоков и финансовых условий, текущих и ожидаемых требований к капиталу Centerra Gold, общих условий ведения бизнеса и прочих условий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148247/
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