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Экономика

Цифра дня. 745 тысяч гектаров засеют сельхозкультурами в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2020 году 745 тысяч гектаров засеют сельхозкультурами. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании парламента.

Ожидается сокращение посевов картофеля. В целом, отметил чиновник, общая посевная площадь составит 1 миллион 290 гектаров. Кубатбек Боронов заверил, что для проведения весенних полевых работ удобрения и ГСМ будут выделять бесперебойно. К эксплуатации готова 341 единица техники.

64 миллиона сомов — дотации для семенных хозяйств.

«Не будет и перебоя с поливной водой. Объем воды в Токтогульском водохранилище меньше прогнозируемого, но в остальных водоемах все на должном уровне», — отметил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/144872/
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