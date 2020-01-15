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Экономика

Внедрение электронных счетов-фактур. В пилотном проекте участвуют 500 компаний

В Кыргызстане в пилотном проекте ГНС по применению электронных счетов-фактур участвуют более 500 компаний. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, только за последний месяц к проекту присоединились 460 компаний. Бизнес вносит предложения и замечания по совершенствованию информационной системы электронных счетов-фактур. Кроме этого, сотрудники ГНС и члены инициативной группы, представляющие различные сферы бизнеса, еженедельно тестируют информационную систему «Электронная счет-фактура».

«К каждой встрече в течение недели IT-специалисты дорабатывают информационную систему электронных счетов-фактур с учетом предложений и замечаний», — рассказали в ГНС.

В Кыргызстане с 1 июля 2019 года реализуют пилотный проект по применению электронных счетов-фактур. С 1 апреля 2020 года обязанность по применению электронных счетов-фактур будет распространяться на всех плательщиков НДС, импортеров и экспортеров товаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140474/
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