Кыргызстан выступил за тройной таможенный контроль на границе ЕАЭС

Сегодня есть необходимость введения тройного контроля на таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, который проходит в Ереване (Армения).

По его словам, Кыргызстан заинтересован в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза, поэтому и настаивает на дополнительном контроле. При этом президент отметил, что полномочий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при нынешних условиях не хватает для подобных мероприятий.

«Необходимо наделить комиссию полномочиями для оперативного решения спорной ситуации путем непосредственной медиации», — предложил Сооронбай Жээнбеков.

Президент Кыргызстана обратил внимание на то, что одним из приоритетных направлений деятельности является дальнейшее формирование позитивного представления о ЕАЭС на международной арене.

«Сегодня в заседании участвуют президент Ирана и премьер-министр Сингапура. Наш союз показал, что всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами в целях развития идеи большого евразийского партнерства», — уверен президент Кыргызстана.