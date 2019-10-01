19:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Кыргызстан выступил за тройной таможенный контроль на границе ЕАЭС

Сегодня есть необходимость введения тройного контроля на таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, который проходит в Ереване (Армения).

По его словам, Кыргызстан заинтересован в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза, поэтому и настаивает на дополнительном контроле. При этом президент отметил, что полномочий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при нынешних условиях не хватает для подобных мероприятий.

«Необходимо наделить комиссию полномочиями для оперативного решения спорной ситуации путем непосредственной медиации», — предложил Сооронбай Жээнбеков.

Президент Кыргызстана обратил внимание на то, что одним из приоритетных направлений деятельности является дальнейшее формирование позитивного представления о ЕАЭС на международной арене.

«Сегодня в заседании участвуют президент Ирана и премьер-министр Сингапура. Наш союз показал, что всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами в целях развития идеи большого евразийского партнерства», — уверен президент Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Вместо благоприятных условий Кыргызстан в ЕАЭС сталкивается с ограничениями
Сооронбай Жээнбеков: Наши недоработки приводят к снижению взаимной торговли ЕАЭС
По инициативе Кыргызстана и Казахстана пропишут план развития ЕАЭС до 2025 года
Фото дня. Лидеры стран ЕАЭС после ужина сделали селфи
В городе Нур-Султане члены Высшего совета ЕАЭС проводят встречу в узком составе
На саммите глав стран ЕАЭС подпишут документы по общему рынку электроэнергии
Нурсултан Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС
Премьер-министр Кыргызстана участвует в совете глав правительств стран ЕАЭС
Президенты ЕАЭС подписали декларацию о дальнейшем развитии интеграции в союзе
Сооронбай Жээнбеков призвал страны ЕАЭС устранять препятствия в торговле
Популярные новости
Денежные переводы мигрантов. Как они спасают Кыргызстан Денежные переводы мигрантов. Как они спасают Кыргызстан
Centerra Gold объявила о&nbsp;смене председателя совета директоров Centerra Gold объявила о смене председателя совета директоров
В&nbsp;два клика. Как не&nbsp;стоять в&nbsp;очередях и&nbsp;пользоваться услугами банков из&nbsp;дома В два клика. Как не стоять в очередях и пользоваться услугами банков из дома
В&nbsp;Кыргызстане экспертное заключение заменит разрешение на&nbsp;строительство В Кыргызстане экспертное заключение заменит разрешение на строительство
Бизнес
Тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от​ MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого​ ​ Тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от​ MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого​ ​
Мой О! &mdash;&nbsp;забирай смартфон каждый день! Мой О! — забирай смартфон каждый день!
Азамат Акенеев: Присоединение &laquo;БТА Банка&raquo; к&nbsp;&laquo;Бакай Банку&raquo; оздоровит конкуренцию Азамат Акенеев: Присоединение «БТА Банка» к «Бакай Банку» оздоровит конкуренцию
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило ветеранов отечественной авиации ОАО «МАМ» поздравило ветеранов отечественной авиации