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Экономика

«Евразийская неделя» в Кыргызстане. Упор на поиск рынков для малого бизнеса

«В Кыргызстане в программе форума «Евразийская неделя» упор будет сделан на поиск сотрудничества компаний малого и среднего бизнеса в агропромышленном секторе», — заявила сегодня на круглом столе член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

По ее словам, ежегодное проведение форума запустили премьер-министры стран Евразийского экономического союза. Условно программу разделили на две части: деловую и выставочную. При этом каждый год основная тема форума выбирается в зависимости от страны, где он проходит.

«В Кыргызстане упор сделан на поиск взаимовыгодного сотрудничества компаний малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, продовольствии и других смежных сегментах. Вторая часть — это 25 лет идее евразийской интеграции и 10 лет функционированию Таможенного союза», — отметила Вероника Никишина.

Крупнейший на пространстве ЕАЭС деловой форум «Евразийская неделя — 2019» пройдет в Кыргызстане с 25 по 27 сентября.

Напомним, международный выставочный форум «Евразийская неделя» проводится уже четвертый год. Его цель — предоставить всему миру возможности и потенциал стран ЕАЭС для выработки методологии и совместного формирования экономики. Площадка мероприятия способствует развитию сети прямых B2B-контактов и привлечению предприятий третьих государств в качестве потенциальных потребителей и инвесторов для создания конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции.

24.kg выступает информационным партнером мероприятия.
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