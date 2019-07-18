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Экономика

Деловой форум «Евразийская неделя» в этом году пройдет в Кыргызстане

Крупнейший на пространстве ЕАЭС деловой форум «Евразийская неделя — 2019» пройдет в Кыргызстане с 25 по 27 сентября. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что на форуме соберутся промышленники, предприниматели и активная молодежь Евразийского экономического союза. В этом году он пройдет под слоганом «ЕАЭС: Консолидация. Развитие. Сила».

«Повестка IV международного форума «Евразийская неделя» ориентирована на обсуждение итогов пятилетия договора о союзе и обозначение новых векторов интеграции, на развитие сотрудничества с восточными зарубежными партнерами и создание экспортных возможностей, а также на выработку мер по снижению уязвимости от мировой экономической турбулентности», — заметила член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

Программа мероприятия предполагает организацию более 20 площадок по трем блокам. Это стратегический трек, включающий ключевые и перспективные направления развития ЕАЭС. Партнерский, где участники обсудят практические вопросы для бизнеса по основным отраслям, имеющим особую актуальность для республики и объединения. В рамках молодежного трека состоятся Школа молодого лидера ЕАЭС, сессия-презентация вузов союза, а также бизнес-игра и сессия по вопросам трудоустройства.

«Особое место в «Евразийской неделе — 2019» займет выставка, которая будет посвящена сельскому хозяйству и пищевой промышленности. К участию в ней приглашаются не только опытные производители, готовые делиться компетенцией, но и компании, которые только находятся в поиске бизнес-решений», — подчеркнули организаторы форума.

Напомним, что международный выставочный форум «Евразийская неделя» проводится уже четвертый год подряд. Его цель — представить всему миру возможности и потенциал стран ЕАЭС для выработки методологии и совместного формирования экономики. Площадка мероприятия способствует развитию сети прямых B2B-контактов и привлечению предприятий третьих государств в качестве потенциальных потребителей и инвесторов для создания конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции.

24.kg выступает информационным партнером мероприятия.
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