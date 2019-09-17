На форуме «Евразийская неделя» пройдет IT-инвестшоу

В рамках IV Международного выставочного форума «Евразийская неделя — 2019» состоится IT-инвестшоу, на котором инвесторы оценят стартапы компаний Евразийского экономического союза. Об этом сообщили организаторы форума.

По их данным, формат мероприятия предполагает презентацию информационно-технологических проектов малого и среднего бизнеса потенциальным инвесторам из стран ЕАЭС, Китая и Сингапура. Свои продукты и услуги представят финалисты конкурса «Евразийские цифровые платформы» 2018 и 2019 годов. Оценят работы команд руководители бизнес-инкубаторов и потенциальные инвесторы.

«Эксперты расскажут зрителям и участникам инвестшоу о преимуществах и недостатках представленных проектов, их инвестиционном потенциале, проконсультируют предпринимателей по наиболее острым вопросам», — говорится в сообщении.

IV Международный выставочный форум «Евразийская неделя — 2019» пройдет в Бишкеке с 25 по 27 сентября 2019 года. Ожидается участие более двух тысяч представителей органов власти и бизнеса, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из стран ЕАЭС и стран — партнеров союза.