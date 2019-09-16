Мировые цены на нефть резко выросли после сокращения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть после сокращения добычи в Саудовской Аравии подскочили в среднем на 12-13 процентов, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, максимум роста доходил до 19 процентов. Так, на открытии торгов ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent стоили $67,8 за баррель против $60,15 на предыдущем закрытии и росли до $71,62, или 19,1 процента.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на открытии выросли до $60,09 за баррель против $54,8 на предыдущем закрытии, достигая $63,47. Рост составил 15,8 процента.

«В субботу саудовские нефтяные объекты были атакованы. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, после атаки сократила производство более чем в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона», — говорится в сообщении.