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Экономика

Кыргызстан может беспрепятственно поставлять мороженое в Китай

Кыргызские производители могут на основе заключенных с китайскими компаниями контрактов осуществлять поставку мороженого в КНР. Об этом сообщили в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

В ведомстве напомнили, что в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан Госфитосанинспекция подписала с Главным таможенным управлением Китая протокол об инспекционных и карантинных требованиях к экспорту молочной продукции (сухое обезжиренное молоко и сыр) из КР в Китай. Кроме того, подписан протокол об инспекционных, карантинных требованиях к меду, экспортируемому из Кыргызстана в КНР.

«Вопрос экспорта мороженого также обсуждался с китайскими коллегами. В Гостаможенном комитете КНР ответили, что китайская сторона относит данную продукцию к категории замороженных напитков. Поэтому для данной продукции заключение протокола и наличие отдельных ветеринарных сертификатов не требуется», — заключили в ведомстве.
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