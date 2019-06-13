Договоры на $7,5 миллиарда подпишут на кыргызско-китайском бизнес-форуме

В рамках кыргызско-китайского бизнес-форума ожидается подписание более 25 документов на $7,5 миллиарда. Об этом сегодня сообщил журналистам глава Агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адилбек уулу.

По его словам, на мероприятие приехали около 100 представителей китайских компаний из разных отраслей. Подготовительные работы длились два-три месяца. Итогом станет подписание документов в сфере сельского хозяйства, переработки продукции, тяжелой промышленности, горнодобывающего сектора, сборки электроавтомобилей, образования, социального жилья.

«На форуме мы немного изменили структуру. После официальной части и презентаций министерств и ведомств мы дадим слово китайским бизнесменам, которые работают в Кыргызстане. Они расскажут об опыте работы в стране, преимуществах инвестиций в нашу республику. Надеемся, данное мероприятие станет хорошей площадкой для диалога и обмена мнениями», — заключил Шумкарбек Адилбек уулу.