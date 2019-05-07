11:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Противостояние на месторождениях (127)

Кушбакали Тажибаев: Мораторий на добычу урана вернет Кыргызстан в каменный век

«Если в законе не указать срок запрета на поиск, разведку и добычу урана, это будет подобно возврату Кыргызстана в каменный век», — заявил сегодня на общественных слушаниях заведующий лабораторией Института геомеханики и освоения недр Национальной академии наук Кушбакали Тажибаев.

По его словам, любой закон должен быть простым, справедливым и эффективным. Предложенный депутатами закон о запрете на любые работы, связанные с ураном и торием, в целом хороший, но есть определенные недостатки.

Читайте по теме
Добыча урана в Кыргызстане. Как неприятные подробности выяснили в Жогорку Кенеше

«Уран и торий — стратегическое энергетическое сырье. Через определенное время будет разработана экономически чистая система использования атомной энергии. Осваивать энергию урана и тория будет безопасно. Кроме того, рядом с ураном обычно залегают большие запасы редкоземельных металлов и ценных элементов, которые дороже золота. Поэтому предлагаю ввести формулировку о запрете любых работ сроком на 50 лет», — отметил Кушбакали Тажибаев.

Эксперт выступил против пункта законопроекта, касающегося запрета на передачу радиоактивных хвостохранилищ физическим и юридическим лицам для дальнейшей разработки и содержания.

Читайте по теме
Мораторий на добычу урана. Законопроект краткий, чтобы не было лазеек
«Это нонсенс. Надо разрешить передачу радиоактивных хвостохранилищ и отвалов юридическим лицам для рекультивации. Нам нужно избавляться от них, а не запрещать работу с ними. Надо предусмотреть в законопроекте и вопрос компенсации затрат инвесторов на освоение радиоактивных полезных ископаемых. Это можно сделать за счет выдачи лицензий на другие полезные ископаемые без конкурса», — заключил Кушбакали Тажибаев.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории республики.
Ссылка:
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Мораторий на добычу урана. Запрет предлагают ввести и на добычу тория
Мораторий на добычу урана. Законопроект краткий, чтобы не было лазеек
Сооронбай Жээнбеков пообещал, что в Кыргызстане не будут добывать уран
Радиационный Кыргызстан. Где находится урановое наследие страны
Добыча урана в Кыргызстане. Как неприятные подробности выяснили в Жогорку Кенеше
Город Майлуу-Суу в Кыргызстане вошел в топ самых радиоактивных мест на Земле
Запретить разведку и разработку урана в Кыргызстане поручили кабмину депутаты
Игорь Шестаков: Политики перед выборами решили погреть руки на урановой теме
Добыча урана. В ГКПЭН придумали, как не возвращать деньги инвестору
Наталья Никитенко: У правительства нет четкой позиции по добыче урана
Популярные новости
Добыча урана в&nbsp;Кыргызстане. Как неприятные подробности выяснили в&nbsp;Жогорку Кенеше Добыча урана в Кыргызстане. Как неприятные подробности выяснили в Жогорку Кенеше
Избран состав совета директоров Centerra Gold Inc. с&nbsp;новыми представителями&nbsp;КР Избран состав совета директоров Centerra Gold Inc. с новыми представителями КР
Отсутствие импорта бензина из&nbsp;Казахстана увеличит нелегальный ввоз ГСМ Отсутствие импорта бензина из Казахстана увеличит нелегальный ввоз ГСМ
В&nbsp;мае в&nbsp;Кыргызстане ожидается рост цен на&nbsp;ГСМ на&nbsp;10-15 процентов В мае в Кыргызстане ожидается рост цен на ГСМ на 10-15 процентов
Бизнес
Смартфоны Xiaomi, Honor и&nbsp;Huawei в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат в&nbsp;MegaStore Смартфоны Xiaomi, Honor и Huawei в рассрочку и без переплат в MegaStore
&laquo;Бакай Банк&raquo; продлил акцию по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам «Бакай Банк» продлил акцию по снижению ставок по кредитам
Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы&nbsp;&mdash; здоровье вашего сердца Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы — здоровье вашего сердца
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom