Кушбакали Тажибаев: Мораторий на добычу урана вернет Кыргызстан в каменный век

«Если в законе не указать срок запрета на поиск, разведку и добычу урана, это будет подобно возврату Кыргызстана в каменный век», — заявил сегодня на общественных слушаниях заведующий лабораторией Института геомеханики и освоения недр Национальной академии наук Кушбакали Тажибаев.

По его словам, любой закон должен быть простым, справедливым и эффективным. Предложенный депутатами закон о запрете на любые работы, связанные с ураном и торием, в целом хороший, но есть определенные недостатки.

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«Уран и торий — стратегическое энергетическое сырье. Через определенное время будет разработана экономически чистая система использования атомной энергии. Осваивать энергию урана и тория будет безопасно. Кроме того, рядом с ураном обычно залегают большие запасы редкоземельных металлов и ценных элементов, которые дороже золота. Поэтому предлагаю ввести формулировку о запрете любых работ сроком на 50 лет», — отметил Кушбакали Тажибаев.

Эксперт выступил против пункта законопроекта, касающегося запрета на передачу радиоактивных хвостохранилищ физическим и юридическим лицам для дальнейшей разработки и содержания.

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«Это нонсенс. Надо разрешить передачу радиоактивных хвостохранилищ и отвалов юридическим лицам для рекультивации. Нам нужно избавляться от них, а не запрещать работу с ними. Надо предусмотреть в законопроекте и вопрос компенсации затрат инвесторов на освоение радиоактивных полезных ископаемых. Это можно сделать за счет выдачи лицензий на другие полезные ископаемые без конкурса», — заключил Кушбакали Тажибаев.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории республики.