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Экономика

В Кыргызстане предлагают ввести налоговые льготы на импорт кормов для птицы

В Кыргызстане для поддержки отечественного птицеводства предлагают ввести налоговые льготы на импорт кормов. Поправки в Налоговый кодекс вносит депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева.

На сегодня в птицеводческой отрасли трудятся около пяти тысяч человек. В том числе работает пять крупных и около трех тысяч мелких фермерских хозяйств по всей стране.

Чтобы поддержать отрасль, предлагается ввести норму о возмещении или возврате НДС на импорт кормов для производителей, разводящих сельскохозяйственную птицу. Перечень товарных позиций по кормам будет устанавливать правительство.

Восполнить потери бюджета от введения налоговой льготы депутат предлагает за счет компенсационных норм. В том числе речь о поправках в Налоговый кодекс для совершенствования налогообложения банковского сектора.
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