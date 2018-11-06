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Экономика

В Кыргызстане вновь поднимают вопрос повышения тарифов на электричество

В Кыргызстане необходимо повысить тарифы на электричество. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, энергетика работает на пределе возможности, новые промышленные предприятия нельзя подключать к сетям из-за перегруза подстанций.

«Надо пересмотреть тарифную политику в сторону рентабельности», — сказал Олег Панкратов.

Напомним, ранее в Жогорку Кенеше первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заверил, что в этом году тарифы на электроэнергию и тепло останутся прежними.
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