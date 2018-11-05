5,4 миллиарда сомов льготных кредитов получили фермеры с начала года

На 1 ноября 2018 года в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства – 6» коммерческими банками выданы льготные кредиты на 5,4 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, займы получили 11 тысяч 246 сельских товаропроизводителей. Всего в рамках проекта между Минфином и 11 коммерческими банками заключены соглашения о субсидировании процентных ставок на 5 миллиардов 816 миллионов сомов.

В республиканском бюджете на реализацию проекта по льготному финансированию фермеров предусмотрен 1 миллиард 50 миллионов сомов.