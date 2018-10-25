Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

В Жогорку Кенеше рассматривают кандидатуры на должности министров культуры и социального развития.

Напомним, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Улукбека Кочкорова для назначения на должность министра труда и социального развития. На должность главы Министерства культуры, информации и туризма предложен нынешний глава Департамента туризма Азамат Жаманкулов.

Рыскелди Момбеков отметил, что Азамату Жаманкулову только 30 лет.