Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект о таможенном регулировании. Документ предполагает внедрение крупных штрафов вместо заключения виновного в неуплате таможенных платежей под стражу.

Депутат Экмат Байбакпаев поддержал инициативу. Он считает, что законопроект позволит более эффективно бороться с экономическими преступлениями, и при этом не будет вреда для бюджета.