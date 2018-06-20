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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект о таможенном регулировании. Документ предполагает внедрение крупных штрафов вместо заключения виновного в неуплате таможенных платежей под стражу.

Депутат Экмат Байбакпаев поддержал инициативу. Он считает, что законопроект позволит более эффективно бороться с экономическими преступлениями, и при этом не будет вреда для бюджета.

Ободрать как липку — в следующий раз воровать не будет. А то сейчас как с той овцы: ни шерсти клока, ничего.

Экмат Байбакпаев

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