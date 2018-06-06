Дословно. Депутат Садык Шер-Нияз

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша заслушивают отчет Наблюдательного совета ОТРК. На заседании парламентарий Садык Шер-Нияз поинтересовался у главы НС Жыпара Жекшеева, в чем заключается основная работа НС.
Глава НС ОТРК ответил, что Наблюдательный совет выносит предложения, решения, принимает обращения и определяет основное направление политики ОТРК, рассматривает и контролирует финансовые вопросы.
Но депутата ответ не устроил.
Бывают моменты, когда Наблюдательный совет схож с черными дырами в космосе. Канатбек Исаев и другие... На ОТРК их очерняли, а члены Наблюдательного совета как страусы прятали головы в песок.Депутат Садык Шер-Нияз