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Дословно. Депутат Садык Шер-Нияз

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша заслушивают отчет Наблюдательного совета ОТРК. На заседании парламентарий Садык Шер-Нияз поинтересовался у главы НС Жыпара Жекшеева, в чем заключается основная работа НС. 

Глава НС ОТРК ответил, что Наблюдательный совет выносит предложения, решения, принимает обращения и определяет основное направление политики ОТРК, рассматривает и контролирует финансовые вопросы.

Но депутата ответ не устроил.

Бывают моменты, когда Наблюдательный совет схож с черными дырами в космосе. Канатбек Исаев и другие... На ОТРК их очерняли, а члены Наблюдательного совета как страусы прятали головы в песок.

Депутат Садык Шер-Нияз

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