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Дословно

Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Сегодня на заседании Совета по судебной реформе президент страны Сооронбай Жээнбеков рассказал о том, что кыргызстанцы жалуются ему на коррумпированных судей.

Когда я встречаюсь с народом, люди рассказывают о вопиющих фактах коррумпированности судей. 70 процентов обращений касаются этой проблемы.

Сооронбай Жээнбеков
По его словам,  после обновления состава судебной системы не сократилось количество жалоб граждан к судьям. Поэтому при отборе кадров необходимо проверить и декларации о доходах и расходах всех без исключения.  
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