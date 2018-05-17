Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Сегодня на заседании Совета по судебной реформе президент страны Сооронбай Жээнбеков рассказал о том, что кыргызстанцы жалуются ему на коррумпированных судей.

Когда я встречаюсь с народом, люди рассказывают о вопиющих фактах коррумпированности судей. 70 процентов обращений касаются этой проблемы. Сооронбай Жээнбеков

осле обновления состава судебной системы не сократилось количество жалоб граждан к судьям. Поэтому при отборе кадров необходимо проверить и декларации о доходах и расходах всех без исключения.

По его словам, п