Дословно. Депутат Айсулуу Мамашова

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают поправки в бюджет 2017 года и проект бюджета на 2018 год. На заседании присутствует и премьер-министр Сапар Исаков. Он неоднократно говорил о программе «Таза коом» и о том, что будет делать правительство в этом направлении.

Депутат Айсулуу Мамашова считает, что правительству лучше для начала решить более насущные вопросы населения.