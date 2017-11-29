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Дословно

Дословно. Депутат Айсулуу Мамашова

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают поправки в бюджет 2017 года и проект бюджета на 2018 год. На заседании присутствует и премьер-министр Сапар Исаков. Он неоднократно говорил о программе «Таза коом» и о том, что будет делать правительство в этом направлении.

Депутат Айсулуу Мамашова считает, что правительству лучше для начала решить более насущные вопросы населения.

В 47 процентах сел и отдаленных регионах чистой питьевой воды нет. А вы об Интернете говорите. О каком Интернете может идти речь, если воды нет?

Айсулу Мамашова

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