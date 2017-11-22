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Дословно

Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков

Сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям рассматривают вопрос развития туристической отрасли. В заседании принимает участие премьер-министр Сапар Исаков.

Чиновники обсуждают проблему развития гражданской авиации в Кыргызстане путем либерализации рынка авиаперевозок.  Генеральный директор компании «Эйр Манас» Талгат Нурбаев заявил, что местные компании при политике открытого неба могут не выдержать конкуренции. Премьер-министр Сапар Исаков на это ответил, что из-за возможной конкуренции не стоит бояться перемен. А заодно и эмоциально высказался в адрес национальной авиакомпании.

У нашей национальной авиакомпании всего один самолет. Что это за компания?! Это позор страны!

Сапар Исаков

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