Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков

Сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям рассматривают вопрос развития туристической отрасли. В заседании принимает участие премьер-министр Сапар Исаков.

Чиновники обсуждают проблему развития гражданской авиации в Кыргызстане путем либерализации рынка авиаперевозок. Генеральный директор компании «Эйр Манас» Талгат Нурбаев заявил, что местные компании при политике открытого неба могут не выдержать конкуренции. Премьер-министр Сапар Исаков на это ответил, что из-за возможной конкуренции не стоит бояться перемен. А заодно и эмоциально высказался в адрес национальной авиакомпании.