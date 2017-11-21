Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Нурланбек Макеев

Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно выражали недовольство тем, что на заседания комитетов для докладов и защиты законопроектов приходят не главы ведомств, а их заместители. Сегодня досталось Министерству экономики.

Недовольство поведением министра экономики Артема Новикова высказал председатель парламентского комитета по экономической и фискальной политике Нурланбек Макеев. Когда же ему сказали, что глава ведомства в командировке в Москве, он заявил: