Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня выступает на итоговой пресс-конференции. Один из вопросов касался того, что у каждого правителя есть свой любимый философ.

«Самый великий философ для меня — это учение религий мира. Это буддизм, христианство, ислам», — заявил глава государства и отметил, что не согласен с афоризмами некоторых философов.