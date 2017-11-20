Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня выступает на итоговой пресс-конференции. Один из вопросов касался того, что у каждого правителя есть свой любимый философ.
«Самый великий философ для меня — это учение религий мира. Это буддизм, христианство, ислам», — заявил глава государства и отметил, что не согласен с афоризмами некоторых философов.
Например, всеми любимый Макиавелли сказал, что язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. А я делаю наоборот. Просто не надо хитрить, надо жить, не скрывая свои мысли.Алмазбек Атамбаев