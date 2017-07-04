Дословно. Омурбек Текебаев

В Первомайском райсуде Бишкека продолжается процесс над обвиняемыми в коррупции депутатом парламента Омурбеком Текебаевым и экс-главой МЧС Дуйшенкулом Чотоновым.

Сегодня допрашивают свидетеля обвинения – главу компании MegaCom Азата Базаркулова.

Он многое не может вспомнить, поэтому путается в показаниях. «Я что-то слышал, но подтвердить не могу», - сказал свидетель, отвечая на один из многочисленных вопросов подсудимого.