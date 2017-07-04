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Дословно. Омурбек Текебаев

В Первомайском райсуде Бишкека продолжается процесс над обвиняемыми в коррупции депутатом парламента Омурбеком Текебаевым и экс-главой МЧС Дуйшенкулом Чотоновым.

Сегодня допрашивают свидетеля обвинения – главу компании MegaCom Азата Базаркулова.

Он многое не может вспомнить, поэтому путается в показаниях. «Я что-то слышал, но подтвердить не могу», - сказал свидетель, отвечая на один из многочисленных вопросов подсудимого. 

Свидетель не базарная бабка, что-то слышать и передавать слухи. Он должен документально подтвердить свои сведения.

Омурбек Текебаев

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