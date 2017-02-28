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Дословно

Дословно. Депутат Азамат Арапбаев, на заседании комитета

Сегодня парламентский комитет по экономической и фискальной политике рассматривал законопроект об ужесточении ответственности фискальных органов, в том числе налоговой службы за необоснованные проверки. Правительство и ГНС выступили против. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев возмутился такой позицией:

Законопроект усиливает ответственность контролирующих органов. В ГНС есть случайные люди, которые попали туда не служить Родине, пополнять бюджет. Они туда идут, чтобы пополнять свой карман.

Азамат Арапбаев

Ссылка: https://24.kg/doslovno/46152/
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