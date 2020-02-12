Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают кандидатуру действующего полпреда Баткенской области на должность вице-премьер-министра.
Депутат Рыскелди Момбеков выразил недовольство предложенной кандидатурой Акрама Мадумарова.
«Он на четыре метра не решил вопросы границ в Баткене, будучи полпредом. Премьер-министр дал вице-премьеру только вопросы границ Баткенской области, но у нас есть проблемы и с Узбекистаном, и с Казахстаном», — заявил депутат.
Я не понимаю, зачем губернатору Баткена дают статус вице-премьера. Как ветеринар будет отвечать за границы? Ответственность за этот кадр лежит на премьер-министре.Рыскелди Момбеков