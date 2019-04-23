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Дословно

Дословно. Депутат Айнура Осмонова

Депутаты комитета по экономической и фискальной политике обсуждают идею правительства создать жилищно-сберегательную компанию (ЖСК). Парламентарий Айнура Осмонова посчитала, что в предлагаемом варианте слишком много рисков.

Более того, она отметила, что в нынешнем варианте создание ЖСК может привести к мошенничеству и финансовым пирамидам. Возникают у депутата и сомнения в том, что люди будут нести депозиты в ЖСК под низкий процент.

Какой дурак понесет депозиты под 3 процента, если комбанки предлагают 15 процентов?

Айнура Осмонова

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