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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков раскритиковал энергетиков сегодня на заседании фракции СДПК.

По его словам, Энергохолдинг собирает деньги с распредкомпаний и тратит их на ремонт конференц-залов и покупку ковровых дорожек. «Вы получаете зарплату 100 тысяч сомов, получаете надбавки за вредность от компьютера. Даже у нардепов таких условий нет», — сказал Рыскелди Момбеков.

Энергетиков Кыргызстана пора заносить в Красную книгу за работу за компьютером.

Рыскелди Момбеков

Он добавил, что нужно ликвидировать и Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса и недропользованию, а его функции передать Антимонополии.
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