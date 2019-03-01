Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков раскритиковал энергетиков сегодня на заседании фракции СДПК.

По его словам, Энергохолдинг собирает деньги с распредкомпаний и тратит их на ремонт конференц-залов и покупку ковровых дорожек. «Вы получаете зарплату 100 тысяч сомов, получаете надбавки за вредность от компьютера. Даже у нардепов таких условий нет», — сказал Рыскелди Момбеков.

Энергетиков Кыргызстана пора заносить в Красную книгу за работу за компьютером. Рыскелди Момбеков

Он добавил, что нужно ликвидировать и Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса и недропользованию, а его функции передать Антимонополии.